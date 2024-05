Tra sei mesi Bim obbligatorio oltre il milione, ma mancano gli esperti: urge un piano di formazione

Il Building Information Modeling (Bim) rappresenta la frontiera attuale della progettazione nell’industria delle costruzioni, consentendo una gestione digitale avanzata delle informazioni per un edificio o un’infrastruttura lungo tutto il suo ciclo di vita. Con il 2025, l’Italia vedrà l’obbligo del Bim entrare pienamente in vigore per una vasta gamma di progetti pubblici (tutti quelli sopra al milione di euro), segnando un cambiamento significativo nella gestione delle costruzioni pubbliche.

Fino ...