Trasferimenti 2024, pronti 4,5 miliardi ma niente fondi agli enti in ritardo sui conti

Il Viminale ha dato il via libera alla distribuzione di quasi 4,5 miliardi di euro nelle casse dei Comuni, anticipando una parte significativa del fondo di solidarietà comunale per il 2024. Il pagamento è stato possibile dopo l’approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2024, che definisce i criteri di formazione e di riparto delle risorse, registrato alla Corte dei Conti il 15 maggio. L’annuncio arriva in un periodo critico per le casse dei Comuni, costretti...