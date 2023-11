Trasferimento delle reti del gas, è una cessione di ramo d’azienda soggetta a imposta di registro di Domenico Luddeni

Si tratta del corrispettivo corrisposto al gestore uscente da quello entrante a cui viene affidato il servizio di distribuzione mediante gara pubblica

Con la risposta n. 455/2023, l’agenzia delle Entrate afferma che il corrispettivo corrisposto al gestore uscente da quello entrante a cui viene affidato il servizio di distribuzione gas mediante gara pubblica, non deve essere assoggettato a Iva in quanto l’operazione configura una cessione di ramo d’azienda, e deve essere assoggettato a imposta di registro.

L’affermazione è di notevole interesse per gli enti locali in quanto sono frequenti i casi in cui si procede all’esternalizzazione di un’attività...