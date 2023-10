Trasformazione urbana, niente fiscalità agevolata sulle cessioni «speculative» privato-Pa di Massimo Frontera

L’Agenzia delle Entrate esclude il beneficio dell’esenzione ipotacastale e dell’imposta di registro fissa al di fuori delle finalità della legge 10/1977 (Bucalossi) nelle convenzioni sottoscritte a valle degli accordi di programma

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Un accordo di programma per una consistente riqualificazione urbana sottoscritto dal promotore privato e da tutte le controparti pubbliche (Comune, Provincia e Regione), proprietari proquota dell’area oggetto della trasformazione. È questo il contesto per il quale viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile applicare il regime fiscale agevolato richiamato dall’articolo 20 della cosiddetta legge “Bucalossi” sulla cessione al Comune (a un prezzo indicato nella convenzione sottoscritta dalle parti) degli spazi per uffici pubblici ricavati dalla trasformazione di un opificio. Tale agevolazione consentirebbe, di fatto, il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dall’imposta ipocatastale. Secondo il mittente dell’interpello tale interpretazione sarebbe giustificata dal tenore estensivo della norma richiamata, dove si legge che il trattamento agevolato «si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi».

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la razio da cui discende l’estensione dell’agevolazione - «ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché comunque finalizzati alla “trasformazione del Territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”» - resta confinata alla legge 10/1977 e alle sue finalità. In altre parole si esclude che tale regime fiscale possa riguardare «”genericamente’’ atti preordinati alla trasformazione del territorio. Occorre invece che tali atti ”abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata legge”». «In particolare - spiega l’Agenzia nella sua risposta all’interpello n.451/2023 pubblicato il 27 ottobre - l’agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale. Esulano, dunque, dall’ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici».

Di fatto, conclude l’Agenzia, la transazione rappresentata dall’istante non che «una ’’mera’’ compravendita immobiliare che, pur interessando un soggetto pubblico, segue uno schema negoziale di carattere privatistico, in linea con il principio di autonomia contrattuale».