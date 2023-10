Trasporti e rifiuti, sul fondo Catania e Palermo di Giacomo Bagnasco

Le due città siciliane sempre fanalino di coda nelle ultime tre edizioni del rapporto









Ecosistema urbano 2021: Palermo ultima e Catania penultima. Ecosistema urbano 2022: Catania ultima e Palermo penultima. Ecosistema urbano 2023: Palermo e Catania staccate nettamente dalle altre e ultime a pari (de)merito.

Tra le tante lacune registrate da Legambiente nella sua indagine ci sono i pessimi piazzamenti nei settori particolarmente “pesanti” dei rifiuti e del trasporto pubblico. Nella raccolta differenziata Catania è 101ª e Palermo addirittura 105ª e ultima (con un bassissimo 16,3 per cento). In rapporto alle altre città più popolose, poi, sia nell’offerta sia nell’utilizzo di mezzi pubblici le performance sono scoraggianti.

Poiché i dati sono quelli del 2022 (e in pochi casi di anni precedenti), sarebbe ingeneroso chiamare direttamente in causa Roberto Lagalla, sindaco di Palermo da giugno 2022, ed Enrico Trantino, primo cittadino di Catania da quattro mesi.

«Quando mi sono insediato - precisa ad esempio Lagalla - l’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’ente locale era quello del 2019. Certo, non si può pensare di risolvere problemi atavici in qualche mese o in un anno. Noi puntiamo a utilizzare fondi del Pnrr e altre risorse provenienti dalla Ue o dallo Stato per incidere sia sull’igiene urbana (con l’incremento della raccolta differenziata, l’aumento dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e i concorsi avviati per autisti e operatori ecologici) sia sulla mobilità: parliamo dell’ampliamento della rete tranviaria, di un aumento già in atto di autisti e controlli a bordo, di transizione ecologica con l’acquisto di bus a metano ed elettrici, di mobilità dolce, con il completamento della rete ciclabile».

C’è anche una questione di mentalità dei cittadini? «Diciamo - risponde il sindaco di Palermo - che il livello dei servizi è insoddisfacente, ma la situazione risente anche di un residuato socioculturale che vede la cittadinanza abbastanza distaccata da tutto ciò che è pubblico».

Enrico Trantino è d’accordo con il suo collega: «Parlerei di cultura del civismo - spiega -. A Catania, per esempio, dobbiamo lavorare sulla riottosità di tante persone che non capiscono il valore della raccolta differenziata dei rifiuti, per non parlare di casi non sporadici di discariche abusive. Certo, poi contiamo sulla proattività della Regione Siciliana per un Piano dei rifiuti e la creazione di un termovalorizzatore nella parte orientale dell’isola. I trasporti? Stiamo attuando un parcheggio scambiatore per favorire l’uso di mezzi pubblici. Ne abbiamo acquistati a metano e stanno arrivando quelli a idrogeno, vogliamo aumentare sensibilmente la disponibilità del trasporto pubblico per i cittadini. In generale, il Pnrr può venire in soccorso per quelle che sono le misure ancora adottabili, noi siamo pronti a partire».