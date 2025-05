Trattamento accessorio, la Cassazione fa chiarezza sul recupero delle somme indebitamente erogate

La Cassazione chiarisce le regole per il recupero del trattamento accessorio indebitamente erogato al personale della Pa. Con due ordinanze identiche (n. 10452 e n. 10468 del 22 aprile 2005), la Sezione Lavoro ha confermato in toto le conclusioni, in termini di illegittimità delle corresponsioni a titolo di trattamento accessorio e di obbligo di restituzione, cui era giunta la Corte d’appello di Bologna in due sentenze del 2020 (nn. 432 e 472) riguardanti la medesima vicenda.

