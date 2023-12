Trattamento accessorio, Fondo garanzia debiti commerciali e riassorbimento disavanzo: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Limiti trattamento accessorio

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del Dl 34/2019, per garantire l’invarianza del valore medio pro- capite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale ...