Trattamento accessorio, welfare integrativo e Fondo crediti dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Gestione contabile fondo trattamento accessorio

La costituzione del fondo accessorio del personale, pur atto propedeutico ed essenziale, attribuisce un provvisorio vincolo di destinazione alle somme (fisse e variabili) che si perfeziona solo in seguito alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, atto presupposto indefettibile, costituente titolo legittimante, che permette all’ente di impegnare il fondo e poter pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità). Secondo il principio contabile 4/2 nel caso in cui si è costituito il fondo, le risorse risultano definitivamente vincolate e non potendosi assumere l’impegno (non essendo stata approvata la contrattazione integrativa), le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione al fine di essere impegnate nell’esercizio successivo a quello di riferimento.

Sezione regionale di controllo della Sicilia – Parere n. 30/2024

Welfare integrativo e limiti trattamento accessorio

Le Sezioni regionali di controllo hanno precisato che non rientrano nel limite del trattamento accessorio quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale. Ne segue, secondo gli orientamenti giuscontabili maturati sulla questione, ai quali la Sezione ritiene di aderire, che le misure di welfare integrativo di cui all’articolo 82 del contratto, benché finanziate dal Fondo risorse decentrate, non sono assoggettate al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo articolo 82 del contratto.

Sezione regionale di controllo del Piemonte – Parere n. 14/2024

Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

La funzione del FCDE è quella prevedere un accantonamento di carattere prudenziale, a garanzia degli equilibri di bilancio, volto a sterilizzare una quota di risorse di cui non è sufficientemente certa l’esazione al fine di impedire che vengano utilizzate per finanziare nuova spesa. In sede di rendiconto, la verifica deve essere effettuata in relazione all’adeguatezza dell’accantonamento nel risultato di amministrazione, in relazione all’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli formatisi nell’esercizio in corso. L’importo complessivo del fondo, conseguentemente, deve essere calcolato applicando, all’ammontare dei residui attivi, la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi negli ultimi cinque esercizi. L’adeguamento dell’ammontare del FCDE, sempre in sede di rendiconto, comporta, poi, il vincolo (o l’eventuale svincolo) delle necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

Sezione regionale di controllo della Liguria – Parere n. 5/2024