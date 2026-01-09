Trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile, la base di calcolo del 10% è in termini finanziari
Facendo riferimento all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate anziché a quelle concretamente utilizzate
La base di calcolo del 10% che individua il plafond massimo di trattenimenti in servizio in base all’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025 deve essere determinata in termini finanziari (e non capitari), facendo riferimento a tal fine all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate anziché alle capacità assunzionali da esse concretamente utilizzate.
A chiarirlo definitivamente è la Funzione pubblica, con parere protocollo DFP 0077581-P-27/10/2025, pubblicato...