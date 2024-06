Treviso, appalto da 10,7 milioni per recuperare il Sacrario militare di Cima Grappa

Al via in provincia di Treviso la gara per il restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa, la valorizzazione degli edifici annessi, apprestamenti militari, dell’ex base Nato e le relative aree contermini.

La Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato un bando da 10.762.641 euro per recuperare il luogo nel quale fu arrestata, a seguito di aspri combattimenti, l’avanzata delle truppe...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi