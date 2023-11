Tributi, agli accertamenti non serve il contraddittorio di Giuseppe Debenedetto









L’attività di accertamento dei tributi locali dovrà essere preceduta da un contraddittorio con il contribuente, che avrà 60 giorni di tempo per controbattere e addurre le proprie ragioni chiedendo eventualmente all’ufficio copia degli atti del fascicolo.

Si tratta di una delle principali novità previste dallo schema di decreto legislativo che modifica lo statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre scorso.

Il decreto, attuativo della delega per la riforma fiscale (legge 111/2023), interviene su diversi temi (autotutela, interpello, motivazione, regime di invalidità degli atti impositivi, notifiche, eccetera) ed è destinato a modificare sensibilmente le procedure degli uffici tributi comunali e dei loro concessionari.

La novità più impattante è costituita dall’introduzione del principio del contraddittorio, che impone agli enti impositori di inviare ai contribuenti uno schema dell’accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’accertamento non può essere adottato prima dei 60 giorni (90 giorni in caso di proroga) e l’eventuale termine di decadenza in scadenza in tale periodo fa slittare tale termine di altri 120 giorni.

Tuttavia il decreto attuativo non delinea con precisione l’ambito applicativo del contraddittorio, ma rinvia a un decreto ministeriale l’individuazione dei casi esclusi, rientranti nei concetti di «atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni».

Si tratterà quindi di capire come verranno tradotti questi concetti, considerato peraltro che nel campo dei tributi locali le questioni estimative sono veramente pochissime (aree edificabili, superfici produttive di rifiuti speciali).

Non avrebbe infatti alcun senso instaurare un contraddittorio con il contribuente che non ha versato il tributo o che lo ha versato parzialmente o in ritardo. Come pure le contestazioni riguardanti le omesse e infedeli dichiarazioni, ad eccezione di alcuni limitati casi riguardanti questioni estimative o la spettanza di agevolazioni ed esenzioni. Si pensi, ad esempio, alle rettifiche del valore Imu delle aree edificabili oppure agli accertamenti Tari aventi a oggetto le aree di produzione dei rifiuti speciali, oppure all’esenzione Imu degli immobili degli enti non commerciali. Solo in questi casi sarebbe utile un contraddittorio con il contribuente.

Occorre quindi trovare un punto di equilibrio, evitando un aggravio inutile di adempimenti e guardando anche al sistema complessivo delle tutele a favore del contribuente, tra cui l’accertamento con adesione, l’autotutela (che viene peraltro rafforzata) e il reclamo-mediazione. Strumento, quest’ultimo, che si rivelerebbe sostanzialmente inutile in caso di accertamenti “filtrati” dal contraddittorio.

Occorre poi pensare a tutte quelle attività di accertamento e riscossione affidate in concessione a soggetti privati iscritti nell’apposito albo ministeriale. A fronte di nuovi adempimenti, anche onerosi dal punto di vista procedurale, le aziende potrebbero chiedere la rinegoziazione dei loro contratti, operazioni spesso foriere di contenzioso.