Tributi, Anutel chiede il rinvio dei termini di pubblicazione delle delibere di Daniela Casciola

La proposta è che le scadenze del 14 e del 28 ottobre siano differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 gennaio 2024

Close Up of Calendar Pages

Rivedere le sanzioni e intanto riaprire i termini per l’invio per la pubblicazione dei provvedimenti relativi a regolamenti e tariffe dei tributi locali al ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il “portale del federalismo fiscale. Sono le richieste che Anutel ha rivolto al Mef, scrivendo una lettera al Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e facendosi interprete delle numerose segnalazioni ricevute dalle amministrazioni in difficoltà-

Gli enti si sono trovati “stretti...