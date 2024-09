Tributi, l’Ifel conferma: la riforma cancella il cumulo giuridico locale

Stop al cumulo giuridico nei tributi comunali. Le nuove disposizioni sul ravvedimento in presenza dello schema di atto, che avvia il contraddittorio preventivo, si applicano anche alle entrate locali. È dubbia l’automatica efficacia esimente per il contribuente che si adegua alle indicazioni dei documenti delle Finanze, poiché nei tributi comunali il Mef non ha poteri di indirizzo nei confronti dei soggetti passivi.

Questi i principali spunti interpretativi offerti dalla nota di lettura dell’Ifel...