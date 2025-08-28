Tributi locali falcidiabili negli accordi di ristrutturazione

I tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali (Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni), pur non potendo essere oggetto della transazione fiscale di cui all’articolo 63 del Codice della crisi, possono essere falcidiati nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57 del medesimo codice (Adr), se l’accordo è comunque conveniente per l’ente creditore.

Le spinte della Corte dei Conti

Lo ha confermato il Tribunale di Forlì con la sentenza del 14 agosto...