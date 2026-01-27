Tunnel subportuale di Genova, Aspi pubblica la maxi-gara da quasi un miliardo
Appalto di lavori su progetto esecutivo. Offerte entro il 24 marzo. Obbligo di scavo meccanizzato (con Tbm)
Scade il 24 marzo prossimo la maxi-gara di Autostrade per l’Italia per realizzare il tunnel subportuale di Genova. La gara, sollecitata dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e annunciata recentemente dalla stessa Aspi, si avvicina al miliardo di euro (esattamente 970.199.719,07 euro), considerando tutte le opzioni previste (solo il quinto d’obbligo vale oltre 160 milioni di euro). Al netto delle opzioni la gara, l’importo è di circa 803,4 milioni di euro, di cui 743,4 milioni di importo...