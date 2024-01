Tutor, vicario, prof esperto: prove di carriera nelle scuole

La scuola fa le prove di middle management. Grazie a una serie di mini riforme varate da governi diversi e in momenti differenti che stanno arrivando al traguardo. E che, in cambio di un riconoscimento retributivo, aggiungono nuovi compiti e nuove figure per gli insegnanti rispetto a quelli tradizionali. Creando dei percorsi, embrionali e sperimentali, di carriera verticale che si affiancano agli aumenti orizzontali prodotti dagli scatti di anzianità e dai rinnovi contrattuali e che segnano un cambio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi