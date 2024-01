Ucraina, nelle casse dei Comuni che ospitano profughi 40 milioni per il 2023

Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno 18 dicembre 2023 (elenco dei benficiari), è stato attribuito ai Comuni, per l’anno 2023, l’ammontare complessivo di 40 milioni di euro a titolo di contributo forfettario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta di servizi sociali per chi ospita un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, di cui all’articolo 44, comma 4, del decreto...

