Ucraina: «per la ricostruzione avremo bisogno di 400 miliardi di euro» di M.Fr.

La viceministra ucraina alle Infrastrutture Oleksandra Azarkhina al Made in Italy Summit di Sole 24 Ore e FT. Il premier Shmyhal al forum Fmi: servono 42 miliardi di dollari per coprire il deficit 2024

Burned car in the center of city after unrest in Odesa, Ukraine









In Ucraina «si parla di ricostruzione e si fa già ricostruzione. Fa parte della nostra resistenza, del non voler accettare la guerra. Vogliamo ripristinare il paese dal punto di vista economico e stiamo cercando di capire come finanziare la ricostruzione». Lo ha dichiarato la vice ministra ucraina alle Infrastrutture, Oleksandra Azarkhina, intervenendo al Made in Italy Summit 2023: Boosting Global Competitiveness, organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, in media partnership con Sky Tg24. «Avremo bisogno di 400 miliardi di euro, come stimato dalla Banca Mondiale», ha aggiunto, notando che «insieme ai vari partner possiamo fare sì che non sia solo un processo da donatore e ricevente: vogliamo diventare partner A e partner B». L’Ucraina, ha sottolineato ancora, lavora già «con tante grandi aziende italiane», da cui ha «ricevuto dei rifornimenti importanti». «La nostra società sta cambiando, anche a causa del conflitto che ha risvegliato tanta creatività - ha proseguito Azarkhina -. Abbiamo già tanti partner locali che collaborano con il business italiano».

Sulle opportunità per le imprese italiane ha parlato Beata Javorcik, capo economista della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). «In Ucraina - ha detto - serve ovviamente la ricostruzione. Sono centinaia e centinaia i miliardi di euro richiesti e il settore privato dovrà fare la sua parte. Ci saranno molte opportunità anche per le aziende italiane per ricostruire». «Si tratta anche di seminare per il futuro - ha aggiunto -. Il prossimo futuro fornirà opportunità: l’Ucraina ha una forza lavoro molto ben formata e può diventare un hub manifatturiero». Allo stesso tempo, ha concluso, «avanza il processo di adesione alla Ue e quindi potrà anche diventare interessante per i servizi, in particolare quelli informatici».

La situazione economica resta intanto difficile nel Paese. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, il presidente del Consiglio dell’Ucraina, Denys Shmyhal, intervenendo il 12 ottobre al al forum della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale a Marrakech, in Marocco, detto che serviranno «circa 42 miliardi di dollari di assistenza economica nel 2024 per compensare l’incombente deficit di bilancio». Il sostegno dei partner internazionali sarebbe necessario per aiutare «il governo ucraino ad adempiere ai suoi obblighi sociali di base», tra cui il pagamento di pensioni e stipendi, oltre all’assistenza a coloro le cui proprietà sono state distrutte dagli attacchi russi, ha spiegato Shmyhal sottolineando che il gettito fiscale è stato in gran parte destinato alla difesa e allo sforzo bellico.

DAL 24 al 26 OTTOBRE LA MANIFESTAZIONE ON LINE PER CONOSCERE LE OPPORTUNITÀ B2B IN UCRAINA