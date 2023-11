Uffici di staff, priorità ai dipendenti dell’ente ma non possono essere collocati aspettativa di Amedeo Di Filippo

Link utili Cassazione, ordinanza n. 28918/2023 Sezione Lavoro

Operando una attenta valutazione del profilo professionale e delle competenze richieste ai fini del corretto inquadramento contrattuale

30/05/2012 Roma, il Palazzo di giustizia, sede della Corte di Cassazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Quasi in contemporanea con la sentenza n. 114/2023, con cui la Corte dei conti del Veneto della ha ritenuto fonte di responsabilità erariale la preposizione all’ufficio di staff del sindaco di un dipendente collocato in aspettativa, la sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n. 28918/2023, che nella composizione di tali uffici va data priorità al personale interno.

La Corte dei conti

Con la sentenza n. 114/2023, la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti ha ritenuto fonte di responsabilità erariale la preposizione all’ufficio di staff del sindaco di un dipendente collocato in aspettativa, a cui era stato riconosciuto un trattamento economico parametrato a quello dirigenziale. La vicenda oggetto di giudizio si è caratterizzata per una ingiustificata e illegittima duplicazione del rapporto di lavoro tra il comune e un proprio dipendente collocato in aspettativa, caso in cui il rapporto di lavoro non viene meno né si interrompe, affermano i magistrati contabili, configurando una duplicità non consentita né lecita anche in virtù del principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico e del correlato divieto di cumulo.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha inoltre evidenziato che l’articolo 90 del Tuel non permette di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale, che costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell’inserimento di un soggetto nell’organizzazione della Pa. Pertanto, la presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, non può prescindere da un’oggettiva valutazione del curriculum del soggetto, anche al fine di collocare nella “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza. Il carattere fiduciario del personale non esclude che la specializzazione sia valutata in relazione alle funzioni da svolgere, ma ciò non equivale a considerare totalmente libera la determinazione della retribuzione da riconoscere all’incaricato, per quanto la norma implicitamente confermi la possibilità che questo sia equiparato a quello dei dirigenti, dovendo sempre rispettare il principio di proporzionalità tra la prestazione resa e quella riconosciuta.

La Cassazione

La sezione Lavoro interviene sulla medesima tematica per affermare un principio apparentemente contrario a quello riaffermato dalla magistratura contabile: nella composizione degli uffici di staff va data priorità al personale interno, in quanto l’articolo 90 propone un criterio di gradualità che privilegia il personale già in forza all’ente, del tutto coerente con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Il comma 1 dell’articolo 90 infatti rinvia al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori che siano «costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni».

Il combinato disposto delle due sentenze evidenzia che nella costituzione degli uffici di staff è da privilegiare la composizione interna rispetto al ricorso all’esterno, collocando in quest’ultimo caso – e solo in quest’ultimo caso – i soggetti prescelti in aspettativa qualora provenienti da altra amministrazione e operando una attenta valutazione del profilo professionale e delle competenze richieste ai fini del corretto inquadramento contrattuale, posto che: il comma 2 dell’articolo 90 dispone che al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il Ccnl degli enti locali; il comma 3 rinvia a un provvedimento motivato della giunta l’eventuale sostituzione del trattamento economico accessorio con un unico emolumento comprensivo anche dello straordinario; il comma 3-bis mantiene fermo il divieto di effettuare attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico sia parametrato a quello dirigenziale; al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con il Pnrr, il Pnc o con programmi cofinanziati dall’Ue, il Dl 13/2023 consente la costituzione degli uffici di staff anche negli enti locali in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie.