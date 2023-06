Uggetti, assoluzione finale per l’ex sindaco Pd di Lodi di Andrea Marini

Tra gli imputati a Milano nel processo d’appello bis per una turbativa d’asta relativa alla gara di gestione delle piscine scoperte









L’ex sindaco del Pd di Lodi Simone Uggetti, tra gli imputati a Milano nel processo d’appello bis per una turbativa d’asta relativa alla gara di gestione delle piscine scoperte, è stato assolto in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto. Lo ha stabilito la terza sezione della Corte d’Appello di Milano nel processo di secondo grado “bis”, dopo che la Cassazione a fine marzo 2022 aveva annullato con rinvio una prima assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste», decisa da...