Ultimi giorni per i ritocchi ai conti di quest’anno di E.Bru. e P.Ruf.

Le variazioni si intrecciano con la costruzione del previsionale 2024

Close Up of Calendar Pages









Ultimi giorni per approvare le variazioni agli stanziamenti di bilancio 2023/25. Il comma 3 dell’articolo 175 del Tuel dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatti salvi alcuni casi specifici per i quali è concesso il termine del 31 dicembre.

La deroga riguarda, in particolare, la possibilità di iscrivere entrate non previste che, solo se vincolate, possono essere ancora utilizzate mediante l’inserimento del correlato programma di ...