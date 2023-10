Un nuovo percorso verso la semplificazione di Gaetano Scognamiglio









Sappiamo che la semplificazione é un’obiettivo difficile se non impossibile da raggiungere, anche perché due sono i mostri da combattere.

Il primo é quello a monte del problema e riguarda le fonti cioè le leggi: ci lamentiamo di avere una legislazione complessa, contraddittoria, instabile e ipertrofica e spesso tale solo nella forma perché sostanzialmente molte leggi sono provvedimenti amministrativi camuffati ma non ci dobbiamo scandalizzare: é un problema di sempre.

Già il Maestro rivolgendosi ai dottori della legge così li rimproverava «Guai a voi, perché caricate la gente di pesi insopportabili che voi non toccate neppure con un dito» (Luca, XI,46).

Pochi sono riusciti a semplificare e chi ce l’ha fatta come Giustiniano, perché levó dalle leggi «il troppo è il vano» si è meritato da Dante di finire in Paradiso (canto VI).

Ugualmente complesso è l’altro mostro da affrontare e cioè la burocrazia, alla quale si addebita ogni colpa del malfunzionamento della pubblica amministrazione. Bisogna tuttavia ricordare che, senza nulla togliere alle responsabilità che pure ci sono, la burocrazia é lo specchio della legislazione e sforna il pane con la farina ( le leggi ) che gli viene fornita dal legislatore, che spesso é di modesta qualità, salvo recenti segnali di discontinuità di cui si dirà in seguito.

Verso la burocrazia tuttavia qualcosa si muove concretamente. «Facciamo semplice l’Italia» è il progetto itinerante che sta portando in giro nel Paese il Ministro Paolo Zangrillo con lo scopo di illustrare di persona ai territori i programmi del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla formazione degli addetti, sulla innovazione nella selezione del personale e sulla digitalizzazione, che stanno già producendo i primi effetti. A questo si aggiunge un altro obiettivo, ancora più importante, quello di ascoltare gli operatori della pubblica amministrazione e del mondo produttivo per capire dove sono gli ostacoli al raggiungimento di quella semplificazione indispensabile per fare crescere l’Italia, specie negli anni di realizzazione del Pnrr. Questo processo é stato attivato ed é giusto che sia così perché sono gli enti del territorio, dai Comuni alle Province, alle Regioni e alle Camere di Commercio il front office di tutta la pubblica amministrazione, anche di quella centrale. È infatti con questi enti che gli utenti hanno i principali rapporti e a questi enti arrivano i reclami e le lamentele, anche quando non riguardano argomenti di loro competenza. Proprio per questi motivi l’ascolto del territorio é importante per capire e per mettere a punto politiche adeguate alle esigenze di famiglie e imprese.

La partecipazione attiva di dirigenti e funzionari al progetto fa ben sperare anche se vanno superate alcune resistenze “culturali”: da una parte quella degli zelanti che amano rendere esponenziali a livello attuativo le complicazioni delle leggi, dall’altro quella dei restii a firmare per paura delle responsabilità. Atteggiamenti prodotti da imitazione (se il legislatore complica vuol dire che bisogna seguirlo) e dalla paura della firma per un’oggettiva sovraesposizione del funzionario non solo amministrativa ma anche mediatica, frutto di un pregiudizio verso il funzionario pubblico, rappresentato ingiustamente in modo generalizzato come fannullone o potenzialmente corruttibile. Pregiudizio di cui si è fatto interprete purtroppo negli anni passati il legislatore con una normativa conseguente, fondata sull’assunto che fidarsi (del funzionario) è bene ma non fidarsi è meglio.

A sostenere il processo di cambiamento è intervenuto il segnale di discontinuità, sopra accennato, rappresentato dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – non a caso una delle riforme abilitanti del Pnrr - che all’articolo due ha introdotto l’innovativo e fondamentale principio della fiducia nella azione legittima, corretta e trasparente dell’amministrazione e dei funzionari. Principio che legato a quello di risultato dell’articolo precedente rivitalizza e rilegittima il potere discrezionale che é alla base dell’attività amministrativa e contribuirà se ben compreso e applicato a liberare i funzionari dal timore della firma in un settore chiave come quello dei contratti pubblici ma auspicabilmente anche negli altri ambiti amministrativi.

Va aggiunto come ulteriore contributo a superare gli ostacoli alla semplificazione, la definizione del perimetro della colpa grave, che sussiste peraltro in caso di violazione degli autovincoli amministrativi, il che forse spingerà le amministrazioni a liberarsi di quella congerie di regolamenti ipertrofici adottati introducendo nuovi obblighi e adempimenti, spesso sconosciuti agli stessi funzionari che li devono porre in essere ma oppressivi per famiglie e imprese.

Insomma qualcosa é cambiato o almeno sta cambiando. Lo evidenziano anche i primi risultati dell’XI rapporto di Promo Pa Fondazione sulla PA vista da chi la dirige, presentati in anteprima nell’ultima tappa a Lucca del progetto “Facciamo semplice l’Italia”, che per la prima volta dopo anni mostrano in risalita l’indice di fiducia dei dirigenti verso le riforme.