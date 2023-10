Un patto di territorio per dare nuova spinta al commercio urbano di Luca Orlando

Regione Lombardia punta a progetti di filiera in grado di rilanciare le attività









Dare un futuro al commercio urbano, permettergli di coesistere con le grandi superfici e le piattaforme online, offrire una sponda per coordinare le iniziative necessarie sul territorio valorizzando le partnership.

Sono gli obiettivi di Regione Lombardia per le attività di vendita al dettaglio, settore tra i più penalizzati dall’emergenza Covid e ora alle prese con la nuova sfida dell’inflazione e della caduta dei consumi. Tesi esposte alle principali categorie di settore nella seconda tappa del roadshow della Regione dedicato alle categorie produttive, appuntamento che cade in un momento economico non facile, mentre caro-bollette e rincaro dei mutui erodono il potere d’acquisto delle famiglie limitandone il potere di spesa.

«E proprio in questi momenti – spiega il presidente di Confesercenti Lombardia Gianni Rebecchi – diventa evidente il valore economico e anche sociale del commercio di vicinato. Difenderlo non è una battaglia di retroguardia, ma un sfida per salvaguardare identità, vivibilità e attrattività dei nostri centri urbani. Occorre superare il livello decisionale comunale, rafforzando la pianificazione commerciale su area vasta, prevedendo misure perequative a favore del commercio urbano». Sistema che ha potuto contare finora in Lombardia sui bandi regionali dei distretti del commercio, azioni di promozione e sviluppo delle città e dei territori, anche attraverso progetti di rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse. «Il commercio – aggiunge il vice presidente di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti – rende le città vive e sicure ed è il termometro della dinamicità e dello sviluppo delle comunità. Un ruolo esaltato dai Distretti del commercio, straordinarie opportunità di partenariato pubblico-privato, acceleratori dell’evoluzione imprenditoriale e sociale e laboratori di rigenerazione». «La Distribuzione Moderna – spiega il Presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli – si sta sempre più orientando verso uno sviluppo di prossimità, anche in Lombardia, con punti di vendita di dimensioni adatte ai contesti presidiati e con molteplici effetti positivi per le comunità sul piano sociale, economico e ambientale. La presenza capillare dei punti di vendita delle imprese della Distribuzione Moderna sul territorio, garantisce inoltre un servizio essenziale per i cittadini».

L’idea della Regione è ora quella di svolgere un ruolo di spinta e coordinamento, per fare in modo che aspetti fiscali, urbanistici, di pianificazione del territorio convergano a più livelli istituzionali sull’obiettivo comune di sostegno a queste attività. «Già possiamo dire di avere vinto la sfida dei distretti del commercio. Oggi – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – affinché tra vent’anni i progetti messi in campo ora possano essere considerati parimenti innovativi, dobbiamo continuare a investire sulle misure che possono rinvigorire il sistema in cui operano queste realtà. Costruiamo quindi insieme, a sistema, il commercio del 2050 ed è per questo che istituiamo un tavolo specifico per il mondo del commercio. Importante sarà identificare le peculiarità di ciascun territorio: valorizzandole, a trarne beneficio è l’intero indotto commerciale locale. Non è facile, ma siamo la Lombardia e se non lo facciamo qui dove lo si dovrebbe fare?»