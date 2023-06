Unione industriali Napoli, danni dalla riforma dell’autonomia differenziata

Richiesta al Governo di rafforzare il presidio del territorio









Bocciatura netta del disegno di legge sull’autonomia differenziata, perché non ce ne è bisogno e danneggerebbe il Mezzogiorno; una richiesta al Governo di rafforzare il presidio del territorio per garantire la legalità. Posizioni nette, anche contro corrente, quelle espresse dal presidente di Unione industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione dell’assemblea annuale. Dell’autonomia differenziata la territoriale di Confindustria invoca l’archiviazione. «Si parte male – chiarisce Jannotti...