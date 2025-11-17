Unità ristrutturate e poi vendute: alt all’esenzione prevista per i beni merce
Per la Corte, che va contro la risoluzione 11/DF/13, rileva la mancata costruzione
Nei riguardi dell’esenzione Imu per i fabbricati merce delle imprese costruttrici, la Suprema corte ha invece adottato sinora un approccio fin troppo severo. Nelle ordinanze n. 10392/2025 e 10394/2025, è stato infatti affermato che l’esonero non spetta né in caso di locazione del bene (anche solo temporanea), né nell’ipotesi di unità acquistata per essere ristrutturata e poi venduta.
La norma di riferimento è oggi contenuta nell’articolo 1, comma 751, legge 160/2019, che riproduce senza modifiche ...
Correlati
Sezione Tributaria
Sezione Tributaria