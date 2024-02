Università, un’assunzione su quattro resta sulla carta

Da una quindicina d’anni o giù di lì le assunzioni ordinarie delle università statali sono governate dai cosiddetti «punti organico»: gli spazi di flessibilità che, annualmente, il ministero dell’Università concede agli atenei in base alle uscite dell’esercizio precedente e alla virtuosità di bilancio e che sta poi alle singole accademiche decidere se e in che misura utilizzare. Fermo restando che un professore ordinario vale per tutti un punto, un associato 0,7, un ricercatore di tipo b, (cioè con...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi