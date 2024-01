Urbanizzazioni, Acea apre canale dedicato a richieste di imprese e consorzi

Acea ha attivato il nuovo canale dedicato alle richieste commerciali per l’urbanizzazione del territorio. Il servizio si rivolge a imprese, consorzi e istituzioni impegnate nella realizzazione di nuove grandi opere, come ad esempio complessi abitativi e infrastrutture a servizio della città, il cui completamento necessita spesso l’esecuzione di operazioni complesse da parte delle aziende che erogano i servizi per le utenze. Il canale è gestito con un modello condiviso tra Acea Ato 2, società che ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi