Utilizzo dell’avanzo di amministrazione «riconsegnato» alla scelta degli enti locali

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, all’articolo1 comma 831, c’è l’attesa riforma delle modalità di applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione al bilancio degli enti locali. Nella vecchia formulazione, contenuta all’articolo 187, comma 2, del Tuel (e parallelamente all’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) era disciplinta una specifica elencazione delle sue diverse possibilità di utilizzo, ritenuta, da dottrina e giurisprudenza, tassativa...

