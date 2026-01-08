Valore pubblico e vincoli locali, perché la formazione dei politici è la chiave della governance
Nella proposta dei candidati sindaci, nella maggioranza dei casi, non si considera che amministrare un ente locale significa agire in un ruolo che va ben oltre l’esercizio del potere. Amministrare oggi può tradursi nella gestione di risorse scarse, in presenza di rischi, con il fine di generare valore per la comunità amministrata in un contesto ambientale caratterizzato da vincoli normativi stringenti, organizzazioni rigide, risorse limitate e aspettative politiche spesso irrealistiche. Ne consegue...