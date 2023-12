Vecchie e nuove regole a chiusura 2023 per il Fondo Pluriennale Vincolato opere pubbliche

Continueranno a essere assoggettati alle vecchie norme i lavori avviati prima del 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. L’articolo 229 del Dlgs 36/2023 nel prevedere l’abrogazione delle norme previgenti, ricorda che esse continueranno ad applicarsi ai procedimenti in corso. Quest’ ultimi sono individuati in quelli per i quali risultavano avviate le procedure di gara mediante pubblicazione dei bandi di gara o invio delle lettere di invito a presentare l’offerta....

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi