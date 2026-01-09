Venezia amplia il terminal aeroportuale per 85,2 milioni
L’appalto di Save riguarda l’aerostazione esistente sul fronte Sud, nella zona extra Schengen
Continua la fase di espansione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. Dopo la gara promossa nel 2023 per ampliare il terminal dell’area Schengen, prende ora il via il bando per la realizzazione di opere civili e opere impiantistiche necessarie all’ampliamento del terminal passeggeri, lotto 2 B”, che si configura come un intervento che si attesta sull’aerostazione esistente sul fronte Sud, nella zona extra Schengen, al fine di creare un nuovo corpo di fabbrica avente gli stessi livelli dell’aerostazione...