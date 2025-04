Venezia presenta il nuovo stadio da 92 milioni, pronto nel 2027

È questione di giorni per vedere le prime reti di recinzione, le prime macchine. Il primo passo per la costruzione del nuovo stadio di Venezia, presentato ufficialmente ieri in Comune a Mestre nella sua versione definitiva e con una capienza superiore che arriva a 18.500 spettatori.

La gara

Il primo stadio finanziato con risorse pubbliche costruito in Italia dopo molti anni, spiega il team di progettazione. Ad aggiudicarsi la gara d’appalto nel marzo 2024 un raggruppamento di imprese costituito da ...