Via libera a 171 milioni per oltre 1.100 imprese del cratere sismico di Flavia Landolfi

«Rappresenta forse il più grande pacchetto di investimenti mai dedicato all'Appennino centrale». Parola del Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli che ieri ha annunciato la pubblicazione sul sito di Invitalia delle Linee guida per l’erogazione di 171,6 milioni di Next Appennino - il programma del Piano complementare al Pnrr dedicato alle aree del sisma 2009 e 2016 - che contengono le indicazioni per la fase attuativa dei progetti di 1.151 imprese dei due crateri.

Le misure

Si tratta di iniziative che riguardano l’avvio, la crescita e il rientro di microimprese (B1.3a) e Pmi (B1.3c) e per queste ultime anche di investimenti innovativi (B1.3b) che svilupperano ulteriori investimenti quantificati in 296 milioni di euro. «Si tratta di un'opportunità unica di crescita, lavoro e innovazione per i nostri territori, che dobbiamo tutti contribuire a rendere il più efficace possibile», ha commentato ancora Castelli.

La mappa degli aiuti Pnrr

La ripartizione prevede 65 milioni per le imprese dell’Abruzzo, 12,2 milioni per quelle del Lazio, 81 milioni per le marchigiane e 12,8 per le umbre. Le sub-misure, spiega la struttura commissariale, prevedevano una “riserva” destinata alle imprese che dimostravano di aver subito danni dal sisma, sia di tipo fisico che di tipo economico. Ma ora si entra nel vivo e le imprese ammesse ai contributi potranno ora procedere con la richiesta degli anticipi, o predisporre le prime rendicontazioni sugli investimenti avviati. Nelle prossime settimane Invitalia procederà all’erogazione delle risorse.

Il cratere ristretto

«Il fatto che le imprese del cosiddetto cratere ristretto ammesse al finanziamento delle tre sub-misure esprimano percentuali importanti rispetto al totale è un ulteriore fattore da sottolineare e valorizzare», ha spiegato ancora il commissario Castelli.

Si tratta delle zone maggiormente colpite dal sisma e che però hanno ottenuto la maggiore quota di risorse di questi bandi. A loro andranno 77,8 milioni del totale disponibile mentre il settore più interessato dai finanziamenti è il manifatturiero che registra la quota maggiore di imprese coinvolte su tutte le submisure.