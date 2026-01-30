Via libera all’Isee automatico alle regole taglia-veti sulle opere pubbliche
Stop all’obbligo di conservazione delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pa - Via libera anche alla carta di identità senza scadenza per gli over 70 e alla tessera elettorale digitale
Nel suo ricco capitolo dedicato alle semplificazioni, il nuovo decreto legge sul Pnrr approvato ieri in Consiglio dei ministri fa scattare il meccanismo di acquisizione automatica dei dati Isee da parte di «scuole, università, Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate». In pratica, i beneficiari di bonus e agevolazioni su rette universitarie, tariffe scolastiche o comunali e così via non saranno più tenuti a presentare l’indicatore calcolato...
Organi di revisione alle prese con i piani assunzionali 2026-2028, novità e conferme in campo
di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel