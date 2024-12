Via libera alla Manovra: le principali novità 2025 per edilizia, imprese, infrastrutture ed enti locali

Dai nuovi bonus ai fondi aggiuntivi per il Ponte di Messina, dall’Ires premiante al rifinanziamento della Nuova Sabatini, dalla rivalutazione delle aree (resa strutturale) al cuneo fiscale, dai fondi alle infrastrutture alle risorse per gli enti locali. Sono tante le misure contenute negli oltre novità 800 commi del testo finale della manovra, approvata con la fiducia in via definitiva dal Senato il 28 dicembre nel testo - ovviamente immodificabile - che è stato approvato appena lo scorso 20 dicembre...

