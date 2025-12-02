Via libera dalla Ue all’ottava rata Pnrr, vale 12,8 miliardi

La Commissione europea ha comunicato ieri la valutazione positiva al pagamento dell’ottava rata del Pnrr dell’Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. Con tale decisione, viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo. «L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell’ottava rata conferma che siamo in testa nell’attuazione del PNRR. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti, un...

