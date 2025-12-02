Via libera dalla Ue all’ottava rata Pnrr, vale 12,8 miliardi
Viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo
La Commissione europea ha comunicato ieri la valutazione positiva al pagamento dell’ottava rata del Pnrr dell’Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. Con tale decisione, viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo. «L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell’ottava rata conferma che siamo in testa nell’attuazione del PNRR. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti, un...
Al termine di accertamento decadenziale si applica il principio di scissione degli effetti della notifica
di Maria Voccia De Felice (*) - Rubrica a cura di Anutel