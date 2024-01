Viminale, la certificazione dei servizi degli enti locali in deficit strutturale, dissesto e riequilibrio slitta al 29 febbraio

Prorogata al 29 febbraio 2024 (era il 31 dicembre 2023) la scadenza per l’invio sul portale TBEL della certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021, a carico degli enti locali strutturalmente deficitari, in dissesto e in riequilibrio finanziario. Con un comunicato, il Ministero dell’interno rende nota la proroga concessa per via delle difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione.

Con la circolare n. 96/2023 il Viminale aveva fornito...