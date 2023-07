Vincoli di cassa e discrezionalità dell'ente, la questione va al presidente della Corte dei Conti di Anna Guiducci

Link utili Corte dei conti Toscana, sentenza del 6 giugno 2023, n. 137 Corte dei Conti

Rimessione decisa dalla sezione Toscana in materia di spesa. Si chiede di sapere anche se c'è l'obbligo di effettuare la spesa entro un tempo definito









Ai fini del vincolo di cassa, si considerano solo le risorse il cui utilizzo non preveda in capo all'Ente alcuna discrezionalità circa l'individuazione delle finalità da perseguire? Esiste inoltre un obbligo di effettuare la spesa entro un determinato lasso temporale? Con la deliberazione n.137/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana ritorna opportunamente su un tema di particolare rilevanza e di interesse generale, rimettendo la questione di massima al Presidente...