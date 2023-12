Vincoli di cassa, questione superata se la programmazione finanziaria ha garantito la regolarità dei flussi

La lettura data dalla Corte con la delibera n. 17/2023 ha sollevato alcune critiche ritenendola fuori dei tempi, in contrasto con i principi di efficacia, efficienza ed economicità, attesa la modesta consistenza della cassa da sottoporre a vincolo rispetto al totale della cassa libera.

Le conseguenze investirebbero tutti gli enti e non soltanto quelli in crisi di liquidità e il proliferare dei vincoli si porrebbe in contrasto con la gestibilità del bilancio, tanto da rendere necessario un intervento...