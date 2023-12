Vincolo paesaggistico, la rimovibilità dell’opera non implica il «basso impatto»

La rimovibilità dell’opera e il suo utilizzo non consentono automaticamente di caratterizzarla come di «lieve impatto paesaggistico» in base alla tipologia indicata dal Dpr 31/2017, che invece è soggetto a stretta interpretazione, cioè non estensiva. Lo ha precisato la Corte di Cassazione che si è pronunciata sul caso di un intervento edilizio che il promotore ha sostenuto rientrare tra quelli per i quali non fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica in forza del Dpr 31/2017 che appunto elenca...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi