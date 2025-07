Vincolo di rotazione più flessibile con il nuovo codice

La sentenza in esame – Tar Lazio, sez. I-quater, n. 14113/2025 -, contiene alcune precisazione pratiche di rilievo per i Rup relativamente ai rapporti tra avviso pubblico a manifestare interesse, sostanzialmente aperto alla partecipazione di ogni operatore in possesso dei requisiti richiesti, ed il principio di rotazione.

L’ambito di riferimento trattato, evidentemente, è quello della procedura...