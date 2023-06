Visto superbonus in Redditi anche a un altro professionista di Luca De Stefani

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E









Il visto di conformità per la detrazione del superbonus in un modello Redditi, che non ha già un visto per l'intera dichiarazione, può essere rilasciato da un professionista diverso rispetto a quello che invia telematicamente il modello stesso. Il chiarimento è contenuto nella circolare delle Entrate 14/E.Come accade per la cessione o lo sconto in fattura di tutti i crediti edili, per i quali serve il visto di conformità nella relativa comunicazione, anche per la detrazione diretta in Redditi o nel...