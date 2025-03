Webuild chiude il 2024 con 12 miliardi di fatturato (+20% sul 2023)

Il Gruppo Webuild ha chiuso il 2024 «con risultati record, superando i target sfidanti previsti per l’anno». Si legge in una nota diffusa dopo l’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio di amministrazione della società, nella riunione del 13 marzo. I numeri evidenziano una «crescita a doppia cifra, con ricavi pari a 12 miliardi di euro, in aumento del +20% sul 2023 e rispetto ad una guidance che li prevedeva superiori a 11 miliardi. L’Ebitda ammonta a 967 milioni di euro (+18% ...

