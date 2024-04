Webuild, nuova commessa da 110 milioni di dollari negli Stati Uniti

Nuova aggiudicazione per Lane, controllata americana di Webuild, che ha ottenuto il contratto da 110 milioni di dollari (101 milioni di euro circa) negli Stati Uniti, per la realizzazione della tratta Newsport News del progetto autostradale I-64 Hampton Roads Express Lanes (Hrel) nella città di Hampton, in Virginia. Commissionato dal Virginia department of transportation, il nuovo progetto punta alla riduzione del traffico e ad offrire maggiori opzioni di viaggio su una delle principali autostrade...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi