Webuild si rafforza in Arabia Saudita: nuovo contratto per l’estensione del metrò di Riyadh
Il gruppo italiano a capo di un consorzio internazionale per realizzare 8,4 km di nuova linea a guida automatica e cinque stazioni
Webuild mette a segno una nuova aggiudicazione in Arabia Saudita. La Royal commission for Riyadh city («Rcrc») ha affidato al consorzio guidato dal gruppo italiano il contratto per l’estensione della Red Line della metropolitana di Riyadh, uno dei sistemi di trasporto urbano più avanzati e ambiziosi al mondo.
Accanto a Webuild partecipano al consorzio L&T (India), Nesma (Arabia Saudita) e Alstom (Francia), a conferma del profilo internazionale dell’operazione e della complessità tecnica dell’intervento...