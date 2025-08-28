Webuild, al via il reinserimento lavorativo dei detenuti nei cantieri dell’AV Napoli-Bari
Assunti nei cantieri del lotto Apice-Hirpinia i primi quattro candidati selezionati dal Dap in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto da Webuild con il ministero della Giustizia nel 2023
Legalità e inclusione sociale attraverso il lavoro specializzato e la formazione: sono i pilastri del progetto sviluppato da Webuild con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia italiano per la formazione e il reinserimento lavorativo di detenuti, che vede la sua prima applicazione concreta su uno dei cantieri dell’Alta Velocità ferroviaria tra Napoli e Bari, grazie alla collaborazione con il Provveditorato della Campania. La prima fase operativa del ...