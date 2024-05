Webuild vince in Svizzera gara da 302 milioni di euro

Csc Costruzioni (Gruppo Webuild) si aggiudica un contratto del valore totale di oltre 302 milioni di euro per il Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario (Nsif) in Ticino, con una quota del 67% pari a circa €202 milioni. L’opera - commissionata dalle ferrovie svizzere al Consorzio Officine Ticinesi - Oft guidato da Csc Costruzioni - realizzerà i lavori preparatori, come l’installazione del cantiere e gli scavi, e in seguito la costruzione dell’edificio principale, degli edifici tecnici annessi ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi