Whistleblower tutelato anche se la segnalazione non riguarda il rapporto di lavoro di Amedeo Di Filippo

Non solo in ragione dell'ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate









La tutela del whistleblower opera anche in caso di segnalazioni di illeciti conosciuti casualmente, non in ragione dell'ufficio ricoperto. Lo afferma la sezione lavoro della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14093/2023.

Le tutele

La segnalata ordinanza giunge nel frangente in cui le amministrazioni sono alle prese con l'applicazione del Dlgs 24/2023, che ha recepito la direttiva 2019...