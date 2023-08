Whistleblowing, amministrazioni alle prese con il «canale di segnalazione» di Pasquale Monea e Santo Fabiano









In un momento in cui i fondi Pnnr sono in parte a rischio o quanto meno da rimodulare circa mille comuni sono ancora alla ricerca del proprio equilibrio di bilancio, la crisi abitativa delle grandi città stringe forte i giovani e le coppie, ecco comparire un tema che in verità potrebbe appassionare molto poco i cittadini ma costringe all'ennesimo adempimento in evidente controtendenza a quella cultura del risultato di cui molti discutono.

Infatti, le amministrazioni pubbliche si trovano ad affrontare...