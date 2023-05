Zangrillo: «Fiducia, trasparenza e incentivi ai virtuosi. Servono più delle sanzioni»

Il ministro per la Pa Paolo Zangrillo incontrerà oggi imprese, banche, artigiani e professionisti per presentare la riforma dei controlli. «Con questo lavoro - spiega al Sole 24 Ore - affrontiamo il nodo strategico del rapporto tra imprese e Pa sui controlli delle attività economiche. Vogliamo abbandonare il concetto punitivo di sanzione per intraprendere una strada improntata

su fiducia e riduzione degli oneri per le aziende».

In base a quali principi?

Non a caso la delega utilizza parole...